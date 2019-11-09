女大生為捐肝救母　兩月內增磅至50公斤

廣西南寧一名51歲覃姓女子早前驗出患有肝癌，她的兩個女兒聞訊後，都爭相要割肝救母。27歲的長女表示，自己經過醫院體檢後，未能通過測試，對於無法捐肝一事坦言「很氣自己。」至於22歲的妹妹為達到捐肝的體重指標，則開始努力增加體重。經過10個多小時手術，她最終如願用自己的肝臟，救回母親一命。

任職教師的長女表示，當得悉母親罹患重症，但她無法通過相關捐肝測試時，「我就很氣自己，覺得自己很沒用，妹妹從小身體是比較虛弱的，而且妹妹做移植的話我也很擔心。」現時為大學二年級學生、負責捐肝的妹妹則稱，「我當時體重也比較輕，100斤（即50公斤）也沒有，要做這個手術體重要到100斤。」

經過增加體重近兩個月，妹妹終於達到移植手術的標準，她也在手術前做了插胃管和灌腸的準備，「當時是從鼻子插管，插到胃裏面，我就一直在嘔，一直在嘔，其實也不是痛，是控制不住的那種惡心。手術前一天要喝灌腸藥，我身體也不好，喝下去，腸胃就敏感。」

經過多個小時的手術，妹妹的50%肝臟成功植入其母體內。妹妹續稱，「別人可能會覺得這是一件很偉大的事，但是我覺得為人子女，可能都會毫不猶豫地去做這樣的選擇。要說偉大的話，我覺得每一個活着的人都很偉大，努力活着的人都很偉大。」