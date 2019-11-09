新車落地兩月引擎即漏油　女車主座駕貼滿尿布維權

繼陝西西安早前發生「平治（內地稱「奔馳」）女車主坐引擎蓋維權」事件後，內地屢傳類似維權事件。在山東濟南槐蔭區，周五（8日）就出現一輛貼滿尿布的平治私家車，車身更貼有寫上「買奔馳必備尿不濕」、「新車漏油投訴無門」等字樣的橫幅。周姓女車主稱，自己與車行協商無果，才以這種形式維權。

周女解釋，自己是在今年4月，於涉事車行「濟南之星汽車服務有限公司」（下稱「濟南之星」）買了一輛今年新款的平治房車，「車23萬元（人民幣‧下同，約26.1萬港元）左右，加上購置稅和一些其他費用，總共28萬元（約32萬港元）。」惟在駕駛兩個月後，便出現引擎漏油。

周女憶述，「7月份的時候，屏幕顯示機油不足。我當時就覺得有點不正常，才買了兩個月的新車，機油怎麼會這麼快就用完了。」周女隨後將車開到濟南之星檢修，「工作人員告訴我新車第一次出廠時機油加少了，他們將機油加滿之後，我也沒多想，就把車開走了。」然而兩個月後，汽車再次提示機油不足。

周女大感不妥，又將車開到了濟南之星，並向工作人員提出疑問，「連續出現這種情況我覺得肯定有問題。」工作人員表示，可為該車做一次檢測查看問題原因。後來她諮詢了維修師傅，得知引擎漏油還會為車輛帶來其他影響，「我原本想讓他們給我換一輛新車，但是他們不同意。」通過諮詢律師，她要求濟南之星按照自己購買車輛裸車價的10%，即2萬餘元（約2.3萬港元）作為賠償。

內媒事後致電濟南之星，工作人員表示，該車是否有質量問題還需要進一步調查，又稱4S店已提出​​可以幫周女免費維修和更換配件，「如果質量不過關的話，汽車不可能出廠，所有車輛經相關部門檢測合格後才會發放合格證，再由經銷商銷售出去。」

周女則指出，雙方協商已經兩個多月，但是仍然沒有達成一致；又稱濟南之星堅持向她賠償價值1.5萬元（約1.7萬港元）維修券的方案，但沒同意自己換車、賠償的訴求，因此她才將車上貼滿尿布維權。