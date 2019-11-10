逾年內有4838宗網購糾紛案　官方雙十一將嚴厲打假

雙十一在即，內地網民均會趁此日大手掃貨，惟當中有機會誤墮網購陷阱。北京互聯網法院上周五（8日）指，在過去逾一年間已處理4838宗涉及網絡購物糾紛案件，佔所有案件的12%，收案量更排第二。國家市場監管總局則指，雙十一期間將嚴厲打假及打擊虛假宣傳，務求讓網民「買得放心」。

北京互聯網法院指，於去年9月初至上月底經已處理42099宗案件，其中網購糾紛案件佔4838宗，當中3939宗經已解決。法院指出，已處理的案件中有15%需要以以判決方式結案，成功調解的案件則有2000多宗。

法院又指，有關案件主要以食品及保健品商品居多，產品質量問題和經營行為違法違規情況亦不乏，而涉案商品價格普遍較小。法院又指，過去一年間，涉訴最多的電商平台以京東商城為最多，逾20%。淘寶、微店、蘇寧易購、拼多多等7間電商平台佔比亦不低。

國家市場監管總局指，過去收到雙十一相關投訴數據中，主要涉及商品質量問題、虛假宣傳、售後服務不到位、價格欺詐、經營者不按約定提供商品和服務、物流配送不及時等。局方又指，將會在雙十一活動期間加強市場監管，嚴厲打擊銷售假冒偽劣商品、虛假宣傳、價格欺詐等違法行為。