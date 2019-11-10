貨到付款包裹收假貨　女子受騙欲退錢遭速遞拒絕

內地「雙11網購節」將在周一（11日）展開，不少網民網購貨品。惟北京市西城區一名陳姓女子近日收到一速遞公司的貨到付款包裹，她原以為是家人購買的網購貨品，遂向該公司付款。隨後她才發現包裹內的貨物殘舊，是假冒偽劣產品，而她的家人亦沒有購買，始知受騙。陳女要求向快遞公司退貨，但遭拒絕。該公司見事件曝光後，聯繫陳女表示願意賠償。

陳女收到包裹後，向速遞員繳付39元人民幣（約44港元），但拆開包裹後發現是一條皮帶，包裝盒已破損不堪，材質似是塑膠，皮帶扣是十分薄的鐵片，凹凸不平，「明顯是假的，白給都不要」。她隨即向速遞公司退貨遭拒絕後，詢問寄件人訊息，但速遞員表示寄件人隱藏訊息，無法查詢，費用亦轉到寄件人的帳戶中。

該公司工作人員表示，商品的寄件方信息隱藏，快遞公司僅履行寄件職責，不承擔其他責任；又強調公司確實有責任核實寄件人和收件人的訊息是否屬實，「但她是主動簽收，我們也沒辦法」。內媒發現，近日出現不少類似的詐騙手段，有詐騙公司利用速遞的貨到付款方式，看準消費者不願承擔退貨的運費而放棄退貨，而包裹的費用均是小金額，遂少有報案。