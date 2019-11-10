史上最倒楣小偷 誤闖特警家被慘摔制服

浙江寧波有小偷近日潛入一戶民居爆竊，誰知遇上男住戶在屋內。小偷於是奪門而出，卻被男住戶追上，經一輪扭打，小偷最後被制服。其後小偷才發現男住戶是一名特警，惟有自嘆倒楣。

案發於上周三（6日）上午8時，家住寧波奉化區城基路、正休假的奉化區公安分局巡特警大隊突擊中隊組長柳灝，當時正在洗手間洗漱，突然聽到房間傳來聲響。由於當時家人都已上班，所以柳男肯定有外人潛入。

當柳男打開房門，便發現一名小偷正在翻箱倒櫃。小偷見屋內有人，大驚下本能地推開柳男奪門而出。柳男見狀亦隨即追出屋外，並很快將小偷撲倒在地上，兩人隨即扭在一團。

雖然小偷氣力甚大，但柳男素有訓練，一下子便將對方摔在地上加以控制。之後有鄰居幫助報警，很快警員便趕到現場，柳男將小偷交由警員帶走調查。據了解，小偷姓陳，來自貴州，有多次入室爆竊的前科，案後已因涉嫌盜竊罪被警方刑事拘留。

今年24歲的柳男，進入奉化區公安分局巡特警大隊3年，之前曾在部隊服役2年，每天都接受格鬥、散打、擒拿等訓練。難怪消息傳出後，網民都笑稱陳某是「史上最倒楣小偷」。