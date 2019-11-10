網約的士變新能源車　乘客：起步價貴3成

不少民眾現時會透過網約車平台召喚的士，惟內媒報道，山東濟南有民眾近日反映，他們通過滴滴出行等平台召喚的士，當中有許多是起步價貴3成的新能源車；且即使他們選擇不坐，也可能要支付取消費。濟南發改委上周四（7日）回應，他們已要求平台更新系統，但因數據對接問題，進展較慢。

市民李先生表示，他經常通過滴滴叫的士，但近期有時上車後才得知對方是新能源車，起步價為12元（人民幣‧下同，約13.6港元），較普通車的9元（約10.2港元）為貴；又指滴滴平台有標明專車，卻沒有標明不同類型的的士，「10公里就要40元（約45港元），跟專車一個價了」。不過看在司機從遠處而來的份上，他只能硬着頭皮上車。

另一市民馮軍（化名）則不願妥協，認為新能源車價格實在太貴，曾當場取消訂單，結果被平台扣了2元（約2.3港元）作取消費，令他須專門申訴才得以獲退款。對此，有內媒記者測試當地常用的4款網約車平台，發現相關平台雖對取消費作出詳細規定，但均沒對的士分類。

當地的士服務熱線工作人員透露，這些新能源的士已進入市場一段時間，但是相關軟件並沒有更新，確是漏洞。市發改委收費管理處人員表示，他們已與濟南客管中心、滴滴等平台溝通，要求更新系統，在平台顯示價格；不過滴滴雖然積極應對，但就表示要待濟南的士數據接入後台才能完成相關工作，系統對接十分複雜，故目前還沒有實質性進展。