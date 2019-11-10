修例風波：官媒斥反對派勾結外部勢力　是自取滅亡

反修例風波持續，內地官媒周日（10日）發表評論文章，直指反對派幻想用撕裂的香港換取西方國家的支持，是自取滅亡；譴責暴力是社會公敵，必須堅決抵制。

自反對運動爆發以來，香港的城市安全指數不斷下降，在今年8月公布的2019年全球城市安全指數中，香港從2年前的第9位急跌至今年的第20位，至少有超過30個國家就香港發出不同程度的旅遊警示。文章指出，這是反中亂港分子肆無顧忌地搞亂香港，令香港淪為「暴力之都」，摧毀香港賴以生存的法治秩序，企圖挑動西方勢力深度干涉香港事務，為私利甘作西方遏制中國的棋子。

文章呼籲反對派「不要再執迷不悟」，批評《香港人權與民主法案》，不過是美國干涉中國事務打的一張牌，所謂的香港「人權」與「民主」問題，從歷史和現實來說都是子虛烏有。對國際投資者來說，香港的最大優勢是與內地市場的廣泛深入聯繫，當暴力損害了香港的國際金融、貿易中心地位，讓美國失去持續賺取巨額順差的機會；當香港與內地的經濟合作受到損害，他們不會再關注香港、經營香港。

文章又指，香港的命運同祖國緊密相連，國家的改革開放需要香港繼續發揮獨特作用，不論是過去、現在還是將來，祖國始終是香港的堅強後盾，全力支持香港保持繁榮穩定。文章指出，香港的前途命運到了關鍵時刻，呼籲港人支持止暴制亂，重現一個正義香港。