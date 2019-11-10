紙業集團涉非法排放污染物　違環境法受查

寧夏早前有民眾反映中衞市美利林區騰格里沙漠出現污染情況，生態環境廳調查組隨即介入調查，在區內發現被深埋的造紙黑液約4.2萬餘噸。生態環境部上周六（9日）公布，中衞市美利紙業集團環保節能有限公司涉嫌環境違法行為，被立案調查。

目前第三方環境治理公司已將污染物採集，送往上海等地檢測。內媒報道，今次並非首次在騰格里沙漠發現污染物，中衞市委宣傳部職員表示，相關污染已存在多年，是歷史遺留問題，並指污染物是美利造紙廠在其造紙速生林附近排放的。

騰格里沙漠位於內蒙古、寧夏和甘肅交界處，自2014年9月以來，已有多間化工企業被揭發將大量未經處理的污水排入沙漠腹地，成為污水池，對沙漠生態環境造成嚴重危害。當局已成立督察組，敦促騰格里工業園區進行大規模整改。

北京市豐台區源頭愛好者環境研究所（NGO，非政府組織）志願者張先生表示，他在上月前往中衞市沙坡頭國家自然保護區小湖以北的地方做調研，發現一片20萬畝的造紙速生林裏有多處傾倒的污染場地，緊鄰沙坡頭國家自然保護區。他指出速生林裏有5處大面積傾倒點，推斷是用罐車直排到林地裏的空地上。居民向他描述稱，總污染面積在100畝以上。野生動物保護組織一名志願者表示，這些污染物已經存在十多年。