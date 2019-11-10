「藥神」被羈押318天後獲釋　患者曾寫信求情

有湖北「藥神」之稱的劉福應，去年12月因銷售假藥罪，被江蘇崑山警方拘捕。至上周五（8日）劉福應羈押期限屆滿，獲取保候審。內媒報道指劉福應離開看守所後回到廣州姐姐家中，過後將重新找工作，不會再在網上賣藥。

劉福應是湖北麻城人，因患有乙肝而接觸到印度仿製藥。2017年，劉福應開始通過網店代購印度藥物，至2018年12月26日因銷售假藥罪被捕。警方認為，劉福應所銷售的藥品有三類，除治療癌症一類的仿製藥外，還有精神類藥物和偉哥。劉福應和辯護律師表示，他代購的藥物中抗癌藥佔絕大多數。案發後，多位曾在劉福應處購藥的患者和患者家屬為他寫求情信，希望執法部門可以從寬處理。

劉福應羈押期間，全國人大常委會於今年8月通過新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》。該法將於2019年12月1日施行，新修訂的《藥品管理法》第124條規定，未經批准進口少量境外合法上市的藥品，情節較輕的，可以減輕或免予處罰。劉福應的母親表示，兒子看上去瘦了很多，「一直在說，做夢也沒想到現在能出來」。