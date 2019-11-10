曾被譽為全球十佳書店　「老書蟲」下周日結業

被譽為「全球十佳書店」、位於北京三里屯的「老書蟲」（The Bookworm）書店近日在其官方微博宣布，因被市政府指涉有違規建築，店方該店將於下周日（17日）結業。據悉老書蟲書店成立至今已有14年，該店每周定期舉行各種文藝活動，吸引不少民眾到場參與。

內媒周日（11日）報道，書店的始創人為7、8個外籍人士，他們均來自各行各業，最初常在三里屯附近喝酒聊天；及至2000年初，其中一名始創人的友人要賣掉自己的私人圖書館，並將約1500本英文書交到其手上，因此起了創建老書蟲書店的念頭。

據悉老書蟲最初只提供圖書借閱服務，到了2005年，該店從三里屯北街搬到現在的位置，並發展成結合「吃、喝、讀」為一體的書吧；2011年，老書蟲書店被旅遊書籍評為「全球十佳書店」之一。

報道續稱，老書蟲自在上周二（5日）透過社交媒體發布閉店訊息後，該間240平方米大的書店迅即變得異常熱鬧，店內不少書籍亦以折扣出售。該店每星期均會舉辦各種活動，如朗讀會、文學講座、雞尾酒會、古典樂欣賞等；即使已經進入結業倒數階段，老書蟲的活動也都如期展開，而且人氣爆棚。