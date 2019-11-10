美機構料今年成交額370億美元　貿戰和港局勢影響增長放緩

周一（11日）是內地一年一度的「雙十一網購日」，吸引大批網民購買。雙十一自2009年開始，阿里巴巴集團舉辦以商品交易額的活動，在2014年全日成交額為571億元（人民幣‧下同，約649億港元），逐年增加，去年高達2135億元（約2425億港元）。美國市場研究機構Forrester表示，受中美貿易戰和香港反示威遊行影響，今年交易額雖會增加，但實際較去年的增長減少27%。

Forrester發文預測，中國經濟成長率放緩，令電商的壓力特別大，預測今年交易額將有370億美元（約2886億港元），增長程度較去年增加率近44%少，僅增長逾19%。

阿里巴巴將在周日（10日）在上海舉辦「天貓雙11全球狂歡夜」，將公布今年總成交額。淘寶天貓總裁蔣凡早前表示，預計今年有超過5億用戶參與活動，比去年增加超過1億人，增長25%，另有20萬個品牌將推出超過100萬款新產品。蔣凡推測今年交易額將打破往年紀錄。另有國家郵政局預測，今年將發送28億個包裹，一日最多發送超過5億個包裹。

不少網民紛紛在微博發文表示不想成為「剁手族（購物狂自嘲要切手才能停止）」，但又購買了各款化妝品。天貓去年的數據顯示，90後人群多購買護膚品、運動的跑鞋和養生的足浴盆等；80後多購買按摩設備、衣服和奶粉等；70後多選擇高科技產品、家具和旅遊套票等貨品。有業界人士表示，今年最受歡迎的產品是化妝品、家品和秋冬衣服等。