產婦疑因沒床位延醫死亡　涉事醫生停職受查

黑龍江大慶市一名39歲的劉姓產婦早前羊水破裂到大慶油田總醫院求醫，惟婦產科起初以沒有床位為由拒收。她產後病危，最終不治。她的閆姓丈夫在網上發文控訴醫院疏忽。市衞生健康委員會接報後成立調查組約談院長，通過調取基礎資料，查看視頻監控記錄，又與劉婦家屬、涉事醫務人員面談。

委員會周日（10日）通報，涉事相關醫務人員目前已停止工作，配合調查。針對劉婦家屬訴求，待屍檢報告出具後，衞健委將依照《醫療糾紛預防和處理條例》有關規定，依法依規界定並追究責任，絕不姑息遷就。

事發於10月30日，劉婦早上8時在丈夫閆某陪同下到醫院門診就診，醫生經檢查後着她入院。至9時許，夫婦被告知沒有床位，可去龍南醫院或去其他醫院住院。夫婦二人其後打電話聯繫當時正做手術的產科主任高某艷，但未能聯絡上，因而駕車回家。閆某指，當時曾聯繫距該院約20分鐘車程的龍南醫院，被告知有床位，但沒有前往。

高某艷手術後得知劉婦情況，知悉她正在家裡吃飯，遂提醒劉婦有腦出血風險，需立即禁食水並前來病房。及至下午二時許，劉婦在護士站進行術前準備，1小時後剖腹分娩，新生兒需因高危留院，劉婦情況嚴重，需在ICU病房救治。惟劉婦最終在上周二（5日）不治。