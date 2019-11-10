為黑惡勢力當保護傘　掃黑辦主任遭雙開

陝西省榆林市紀委監委周日（10日）通報，當局近日對綏德縣公安局黨委委員、掃黑辦主任任世凱嚴重違紀違法問題立案審查調查；經研究後決定予以任雙開（開除黨籍及公職）處分，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。通報續稱，任的多項違紀行為，都與黑社會性質組織有關，包括涉為黑惡勢力「保護傘」等。

經查，任世凱嚴重違反中央八項規定精神，收受黑社會性質組織成員的禮品，並接受黑社會性質組織頭目安排的「一桌餐」（指由私人住宅改造、不對外公開營業、僅為少數特定人員提供餐飲娛樂服務，且具有私人會所性質的隱蔽場所，一般只供一桌客人用餐。）宴請；違反廉潔紀律，夥同他人入股經營酒店，入股黑社會性質組織頭目的煤礦，藉此謀取利益。

通報又指出，任涉違反國家法律法規，工作不認真負責，致使黑社會性質組織成員逃避刑事處罰，公權私用將吸毒人員高利貸欠款追回後釋放；利用職務上的便利，多次收受他人財物為他人謀利，涉嫌受賄犯罪。

通報補充，任身為黨員幹部和公安幹警，理想信念喪失，紀律意識淡漠，執法犯法，唯利是圖，利用職權為自己斂財，與黑社會性質組織頭目和成員「勾肩搭背」，充當黑惡勢力「保護傘」，行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手。