網紅推銷產品誇大宣傳惹議　專家籲加強監管

大陸知名網絡主播「口紅一哥」李佳琦，早前透過直播推銷一款易潔鑊，詎料在親身演示時雞蛋黏住鑊底，繼而被揭產品功能與李所推薦的內容不符。有網商稱，網紅推銷產品時誇大宣傳已成普遍問題；另有專家稱，相關推銷問題除了令網紅聲譽受損，還會連帶法律責任，建議有關當局加強監管。

內媒周日（11日）報道訪問了美妝電商負責人張陽，後者稱自己目前負責20個美妝網紅的幕後工作，又指身為網紅背後的團隊，需要確保每個環節不出錯，「就拿選品來說，推薦一張面膜之前，會經手4個人。我試了之後，再找一個有敏感肌膚的人來試，然後在公司裏隨機挑選一個人試，最後再寄給簽約博主。」

不過張陽坦言，網紅與粉絲之間的信任感其實十分脆弱，尤其是在產品質量問題上，「如果產品質量一旦出了問題，其實對網紅的傷害很大的，帳號可能直接就涼了。」據悉負責推銷的網紅與品牌方合作時，須簽署合約；合約的側重點主要是在發貨日期、合作時長、價格等，惟對於產品的質量問題涉及較少，甚至有些直接空白。

有網紅向內媒表示，自己曾簽署的部分合約上，寫明如商品出現質量問題，將由由品牌方和供應鏈負責；另在網紅帶貨的過程中，誇大宣傳也是十分普遍的現象。張陽補充，就他們的數據顯示，能與品牌方真正能夠達成合作的單，僅不到4成；有65%的情況，他們會與商家重新協定廣告劇本；又稱有些機構為快速接單，會直接使用廣告商的廣告語，而沒花時間耐心做測評。

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗表示，網紅帶貨推銷和傳統媒體時代明星做廣告的效應和效果相同；若產品出現質量問題，除了明星本人的聲譽會受影響，還會產生連帶的法律責任。崔又認為，如今產品資訊的傳播已實現互聯網化，因此對直播中的產品質量監管，也應該互聯網化。「可以發揮大眾的力量，就是互聯網時代的一個特徵，每個人都有這樣的能力和權利，去監督。」

崔強調，有關當局應對直播網紅做職業認證，「需要滿足廣告法相應條款，通過相應的資格考試等。網紅和品牌方合作時，應簽訂商業合同，在推廣和傳播過程中，雙方應遵守相應的條款，這些都是可以商榷的規範性手段。」