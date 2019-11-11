雙11網購節交易額1分36秒破百億大關　快去年29秒

內地一年一度的「雙11網購節」周日（11日）正式展開，期待已久的「剁手族」又再大舉出動。根據實時交易數據顯示，在開始僅1分36秒，交易額超100億元，比去年29秒。受物價上漲、中美貿易戰等外圍因素影響，坊間普遍擔心今年「雙11」未能再創新高，淘寶天貓總裁蔣凡早前表示，預計今年將有逾5億用戶參與活動，比去年增加超過1億人，相信今年交易額將打破往年紀錄，再創新高。

作為「雙11網購節」的發起者，網購平台「淘寶天貓」去年11月11日曾用了2分5秒，成交額便突破100億元（人民幣．下同，約113億港元），至當天下午近4時，成交額已超1682億元人民幣（約1910億港元），超過前年雙11的全天成交額。而天貓去年雙11全天的成交額，更達到2135億元（約2425億港元），創下歷年最高交易額。

鑑於往年經常發生「先漲後降」、「虛構原價」或「不履行價格承諾」等欺詐行為，包括市監、公安、網信、郵政等多個部門，早前已約談各大電商平台，要求強化管理，全面履行檢查核驗義務，同時要確保產品質量，不得銷售法律法規等禁止銷售的產品等。當局更強調，平台要嚴禁銷售假冒偽劣商品，同時實行保健品專區銷售，禁止經營普通食品又經營保健食品的店舖宣稱「保健食品專營店、專賣店」等。