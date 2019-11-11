退休男露台抽煙影響鄰居　判賠1萬新台幣慰撫金

台灣台北市一名李姓女子因不滿已退休的仝姓鄰居長期在露台抽煙，煙霧不斷飄到她的家內，令她不勝其擾，遂偷偷錄影蒐證，並入稟起訴仝男，索償10萬元（新台幣．下同，約2.61萬港元）精神慰撫金。案件近日在士林地院審結，仝男被判賠償1萬元（約2610港元），全案仍可上訴。

據報道，李女曾向管委會反應，希望仝男不要在露台抽煙，但仝男不但不理會，還刻意把煙灰缸放在兩戶中間的玻璃帷幕旁。李女在庭上指控，仝男在露台吸煙，令她長期吸入二手煙，已影響健康權和居住安寧；惟仝男辯稱，李女未有為自己受損害舉證，且李女住處窗戶大多數時間都沒打開，故他吸煙未有影響李女生活。

法庭勘驗李女拍下的影片後，發現李男在獨自在露台抽煙時，雖然兩個單位露台有玻璃帷幕，但煙霧仍從玻璃帷幕上方空隙侵入李女的住處，並非如仝男所辯稱，兩戶間有相當距離。

法官考慮到二手煙已被聯合國世界衞生組織列為頭號的致癌物質，且含有氮氧化物、尼古丁、一氧化碳，及各種致癌物質，加上李女提出衞福部網絡列印資料，認定二手煙對於人體有相當危害，加上仝男自稱家中有3名未滿7歲的子女，從不在屋內抽煙，足見仝男也知道二手煙對人體有危害，而李女去年10月起曾懷孕，遂作出上述判決。