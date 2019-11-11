一夜激情後偷拍辣妹裸照　台渣男被判囚8個月

台灣台北市一名黃姓男子早前在夜店巧遇一名辣妹，兩人到旅館一夜激情後，黃男竟偷拍辣妹的裸照，當成獵艷戰利品傳給友人炫耀。未料友人竟把照片傳上LINE群組，結果受害女子崩潰提告。案件近日在台北地院審結，黃男犯妨害秘密罪被判有期徒刑8個月，另須賠償30萬元（新台幣．下同，約7.8萬港元）予受害女子，全案仍可上訴。

判決書指出，黃男前年9月30日晚上在台北夜店HALO」與受害人飲酒後，兩人翌日凌晨到某旅館休息，並發生性行為。惟黃男在房內以手機偷拍受害人，並把照片傳給一名葉姓友人。其後，葉男將裸照轉傳至某LINE群組內，供群組內129名成員觀覽，碰巧受害女子的友人亦在群組內，受害人去年4月6日得知後，立即報警求助，並索償200萬元（約52萬港元）。

法官認為，受害人被黃男偷拍裸照，導致裸照遭流傳，造成身心受創、精神痛苦不堪，須藉助心理諮商、服藥才能維持生活、甚至幾度有輕生之舉，雙事後未有和解，遂作出上述判決。至於葉男涉散布猥褻物，則另案處理，案件正由高院審理當中。