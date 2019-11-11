單車男騎行400天追夢　踏近2萬公里遊歷17國

原籍安徽馬鞍山市的30歲男子胡永飛，前後花了近400天，利用踩單車的方式，穿越17個亞洲、非洲國家，總里程多達18,107公里。胡永飛表示，自己早在2013年便開始透過騎行方式遠遊，又稱自己看過一本關於騎行全中國的書，書中的所見所聞打動了他，令他有了上述壯舉。

據悉胡永飛前後用了399天的時間，騎行穿越印度、埃及、肯尼亞等17個國家。胡表示，自己全程花費了約9萬元人民幣（約10.2萬港元），「這次出去騎車，春夏秋冬都經歷了，從家裏出去的時候，那時候都是夏天，到了土耳其，那時我最難忘的一次。」

胡續稱，他抵達土耳其北部的時候，因該處屬山區地帶，「從黑海進去，翻越山區地帶，那時候的溫度是在攝氏零下20多度，一個人在山裏騎車很安靜，到處都是雷，下坡都不敢下，當時被凍得手腳都長凍瘡了。那個時候覺得是很艱難的一個時刻，但是也是硬咬着牙堅持了過來。」

胡又憶述，全個途程「路上我覺得最溫暖的次數，應該是有很多的，因為在路上，有很多各個地方的人，他都會非常友善的看我騎自行車過來，都很友善問我需不需要水，有的開車經過，問我需不需要吃的。一路上好人是非常多的，包括在非洲有很多的，這種大大小小的溫暖，人世間我覺得，這次旅行給我帶來的溫暖正能量方面，我覺得很多很多。」