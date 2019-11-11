長沙童遭陌生男毆死　內媒揭警19分鐘後方到場

湖南長沙9歲男童羅棋，日前被一名馮姓男子當街狂毆慘死，引起全國哄動。正當輿論炮轟途人袖手旁觀之際，內地傳媒周日（10日）披露更多案情，指羅棋與馮男在肇事屋苑的升降機大堂相遇後，馮男聲稱要「保護好寶劍」，手持螺絲批追打羅棋；期間雖然有市民報案，惟警員據報19分鐘後才趕到現場，此時羅棋已無生命迹象。

內地傳媒還原事發經過，指羅棋上周二中午在家吃完午飯後如常離家，並走到青梅竹馬的女性好友童敏（化名）的樓下升降機大堂，等待童敏；下午1時30分，馮男手持一把長約20厘米的螺絲批，從姐姐家中走出，並在大堂市上羅棋；由於升降機大堂並無閉路電視，故兩人相遇後的數十秒內發生甚麼，至今無從得知。惟大廈外的閉路電視畫面顯示，羅棋隨後從大堂拚命跑出，試圖跑向屋苑的行車道路。

然而，羅棋經過一條樓梯時不慎絆倒，被追來的馮男騎在身下；馮男其後瘋狂捶打羅棋。短短90秒內，羅棋的雙腳由不斷掙扎，到靜止不動，期間並無途人經過，而馮男未有收手，繼續毆打羅棋。

至下午1時33分，有途人經過現場；1時36分，長沙市110中心接獲第一位市民報警，指「小區內有大人打小孩」，惟因該市民多口說了句「不知道是不是父親教訓兒子」，接報警員遂將案件列為「三級警情，不需要派救護車」。1分鐘後，案發地轄區的雨花亭派出所接獲平台訊息，派出2名警員前往，據報1時49分抵達現場。惟及後，110中心再接獲7個報警電話，指「小孩好像被瘋子打死了」；此時，接警員才將警情升級，派出所再派兩名警員增援，並於1時59分抵達現場。

對於輿論炮轟途人未有救援，自稱第2名經過案發現場的途人李先生憶述，他當天正前往工地工作，發現馮男毆打羅棋時，羅棋的舌頭已伸了出來，臉色慘白，他立即向馮男怒吼，又試圖上前推開馮男。惟馮男用手中的螺絲批向他揮舞，他立即致電工友求助，工友帶同木棍趕來，但馮男一見人多，便變得狂躁，更拿螺絲批朝自己胸口捅。李先生直言︰「看小孩已經死了，若強行上可能造成兇手自殘，我們也有麻煩；不是不去救，是已經晚了。」

至於距離事發地僅250米保安亭的保安則指，他接獲居民求助後，已立即趕往現場，但因看見馮男手持螺絲批，便折返保安亭拿防墜網，以便制服馮男，因此耽誤了時間。警方事後證實，警員抵達現場後，確看見案發現場有防墜網和數根木棍。

案發後，馮男的父親接獲通知，指兒子在屋苑內被打後，他匆忙地騎電單車趕到現場。他清晰記得，自己在1時49分趕到現場，當時未有警員在場，但他仍衝上前奪走兒子手上的螺絲批，並在保安及群眾幫助下制服兒子。當時群情洶湧，不少人叫着「打死這個瘋子」，隨即上前踢兒子，他只好用身體保護兒子。

警方事後透露，馮男被捕後情緒仍然不穩，「一直不願吃飯，見人就吐口水」，且極具攻擊性，手銬亦被其掰至變形，連問訊椅子亦被撞壞。警員引述馮男交代「追殺」羅棋的動機，指「腦海裏有個聲音告訴他（馮男），這個（螺絲批）就是馮家的傳世寶劍，他要保護好寶劍，那男孩想要搶走寶劍，他要和他比試，捍衞家傳寶劍。」目前，警方已邀請多名精神疾病和心理專家，待馮男情緒穩定後，將進行精神鑑定。