男童生前品學兼優　家境清貧獎狀當裝飾

湖南長沙男童9歲羅棋被當場打死一案，除了引起全國關注外，亦令兩個原本不容易的家庭墮入黑暗，受到無法愈合的重創。內地傳媒曝光死者羅棋及兇手馮男的身世，指羅棋生前品學兼優，是一名全能型「學霸」；至於馮男則在19歲起出現幻聽，其父母為怕兒子起疑心，不惜編造謊言讓兒子吃藥，夫婦倆跟着兒子吃了9年冷飯。

2010年出生的羅棋個子小，身高僅1.3米，但十分聰明活潑，其父母為了讓他接受更好的教育，在他出生不久後，便從鄉村搬進長沙市區，而父母僅靠打散工維生，每月花近一半收入，租住了肇事屋苑的一個單位。羅棋家十分清貧，主要裝飾就是他的10多張獎狀。惟羅棋自幼懂事，無論體育、文化、數學的成績一直名列榜首，班主任對他的評價極高，「愛學習、很自律」，「有些調皮，但能收得住的男孩子」。

至於1989年出生的馮男身型健碩，身高1.8米，體重達100公斤。在19歲後，馮男精神未有異樣；直至2008年，馮男出現幻聽，更虛構事件希望母親接他回家，父母均以為他患上「耳鳴」，便帶他看醫生。後來見馮男狀況好轉，便讓他娶了一位姑娘；惟2人一年後婚姻破裂，馮的病重逐漸加重，父母帶他到精神病醫院就診，馮男才確診「精神分裂症」。

至2012年末，馮男出院後，其父母便帶他到長沙居住。馮男堅稱自己已經康復，拒絕服藥，其父母便訛稱腸胃怕燙，只能吃冷飯，以便把藥物拌在冷飯裏給兒子吃，結果一吃便吃了9年。直到2019年春天，兩人有感兒子已康復，便不再往兒子冷飯裏拌藥。

馮父表示，兒子以往從未出現攻擊性，亦不知道為何要對一個小孩如此殘忍，但他們一家十分內疚，坦言「如果可以用我們夫妻和兒子三條命換那個男孩活過來，我們願意三命換一命。」馮父又指，雖然家裏沒有甚麽錢，但他願拼命打工掙錢，盡最大能力來賠償死者一家。

惟羅父坦言，他們一輩子都不想再見到兇手和他家人，又指羅母事後徹底崩潰，每天抱着兒子遺像，說要哄兒子睡覺。為減少妻子睹物思人的痛，他每天都會偷偷把兒子的照片和獎狀收起來，但妻子總會瘋了般的找出來，一張張貼回原處。他又感謝各界關心，但明言已無力處理事件及應對外界關注，已全權委託政府處理。