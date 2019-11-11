省書法家協會前主席失聯　曾捲巨資賄選醜聞

首屆「中國書法大廈盃」書法大獎賽發起人、安徽省書法家協會前主席、安徽省書法院院長李士傑日前失聯，至11月10日已20多天。

內媒周一（11日）報道指，李士傑10月中旬被有關部門帶走，主要問題或涉及10月28日通報被查的中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青，同時未能排除李士傑本人亦存在一些問題。由10月27日至今，內媒記者多次致電李士傑，其手機一直處於關機狀態。至10月29日，安徽省書法院相關負責人表示，李士傑自10月16日已不在合肥，目前無法聯繫。

李士傑堪稱書法界的「能人」，同時備受各種爭議。他從正廳級國企領導人的公職崗位上退休，在短短6年內成為註冊資本4億多元人民幣（約4.48億港元）的民營企業單一股東。他在合肥興建用於傳播書法文化的中國書法大廈，卻被質疑當作星級酒店經營。他發起特等獎50萬元（約55.9萬港元）的史上最高獎金書法大賽，卻被批評破壞書法生態、異化書法文化，再次成為書法界「新聞」人物。

曾公開實名舉報李士傑巨資賄選的中書協第六屆學術委員、暨南大學書法研究所所長曹寶麟透露，已獲悉李士傑被有關部門帶走一事。李士傑與曹寶麟曾為此打起名譽權官司。