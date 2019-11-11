13歲柬埔寨女被騙嫁到中國　遭兩任丈夫毆打

內地不時傳出跨國婚姻騙局，有受害者被騙到中國後更被迫賣淫。湖北省黃石市陽新縣公安局上月接報，一名柬埔寨少女在街上向路人求助，經查少女被同鄉騙到中國當過埠新婚，卻遭兩任丈夫毒打。少女最後逃到街上，但由於身無分文，且語言不通，幸獲途人好心代報警，最後被送回原居地。

今年2月，13歲的倫瑪麗在柬埔寨家鄉被中年婦女游說可帶其到中國嫁個好人家、過好日子。倫瑪麗於是來不及通知家人便隨該中年婦女來到中國。

倫瑪麗嫁給第一任丈夫後，經常遭丈夫及其家人打罵，6個月後便逃離出走。之後她透過網上一名中國朋友介紹，找到第二任丈夫，誰知對方不但將其毆打，更沒收其手機。1個月後，倫瑪麗再度出走。由於身無分文，行走多時且久未進食，疲憊不堪的倫瑪麗惟有向途人求助。

警員將女子帶回派出所後，並透過翻譯得知倫瑪麗的遭遇。經出入境民警、柬埔寨大使館及柬埔寨方確認其身份後，陽新公安機關決定遣送其出境。據了解，陽新警方已非首次遣送非法入境者，涉及人員通常經不明途徑進入縣內洋港鎮、龍港鎮等偏遠鄉村的「外地新娘」。