珠海市政協前副主席　涉嚴重違紀違法被雙開

梁元東已被雙開。（互聯網）

內地反貪腐行動持續，據廣東省紀委監委周一（11日）消息，珠海市政協前黨組成員、副主席梁元東涉嚴重違紀違法，經調查後近日已被雙開（開除黨籍及公職）。

通報指，梁元東理想信念喪失，未如實報告個人有關事項；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品和禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違反工作紀律，違規低價出讓土地和返還土地出讓金；大搞權錢交易，在房地產項目開發、舊廠房改造等方面為他人謀利，非法收受巨額財物。

通報續稱，梁元東嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，故決定對其予以開除黨籍處分、終止珠海市第八次黨代會代表資格，並收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢方依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

現年57歲的梁元東為廣東高州人，1984年7月參加工作，過去曾任珠海市香洲區委副書記、斗門區委書記等職；2016年1月，他任珠海市政協黨組成員、副主席，至今年6月被免去市政協黨組成員職務，7月被免去市政協副主席職務。