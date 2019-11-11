醫院封針治腦癱惹議　孩子頭部扎針家長心痛

河南鄭州大學第三附屬醫院（下稱三附）聲稱利用國內獨創的「封針療法」治療腦癱近日引起關注。據指，有患者接受治療後，對外界非常恐懼和敏感，就連父母伸手也會閃避。更有患兒在治療過程中出現癲癇。有醫生認為，封針療法沒有科學依據。據知，醫院目前已暫停替病人進行相關治療，首創該療法的醫生亦已請假。鄭州市衞健委已介入調查。

上月21日，有手機通訊公眾號發表文章質疑封針療法缺乏醫學證據，質疑三附兒童康復科的診療過程有問題。封針療法全稱「位點加穴位藥物注射療法」，是1992年由該院兒童康復科創始人萬國蘭首創，據指能治療小兒腦癱、腦損傷缺氧缺血性腦病。

消息引發輿論質疑後，多名曾接受該治療的患兒家長均指稱曾遭院方過度診療或誤診。其中家長張芸（化名）稱，孩子於2014年出生後45天發現聽力有問題，經地方醫院檢查孩子耳內有積液，但腦部沒問題。張芸帶孩子看萬國蘭門診時，對方卻稱孩子是聽力神經受損，並游說其讓孩子接受封針療法。

張芸表示，治療過程中，孩子被多名護士按住，並在頭上共扎12針，致頭部腫起像「外星人一樣」。其他有孩子接受過該治療的家長，也普遍形容封針的過程「極度痛苦」。家長秦燕（化名）稱，醫院在未有檢查結果時，便游說家屬接受封針，並強調治療沒有副作用，誰知孩子接受治療期間出現癲癇，秦燕隨即終止治療，又對接受治療的決定感到後悔。

據內地記者了解，目前醫院原本做封針治療的康復治療區大門緊閉，另醫院掛號系統顯示，兒童康復科所有醫生均無法預約。該院護士稱，兒童康復科醫生要開會學習，近期不會出診。至於正接受治療的病人，都正辦出院手續。