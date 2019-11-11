郭台銘陣營稱從無「郭宋配」　不排斥為宋楚瑜站台

台媒早前有報道指，鴻海集團前董事長郭台銘不排除聯合新民黨主席宋楚瑜，以「郭宋配」投入明年台灣的總統大選，惟隨即遭雙方否認。郭的幕僚蔡沁瑜周一（11日）再回應指，一直以來都沒有郭宋配一事，但郭將來還是會與宋及台北市長柯文哲合作，並稱若宋參選，他們不排除幫忙站台。

蔡沁瑜表示，待宋楚瑜參選的局勢明朗後，雙方合作才能談下去，至於合作的方向，她稱區域或不分區立委都可以是觀察的指標。蔡又指，從未有郭宋配一事，但郭還是會與宋、柯合作，希望各自發揮專長在立法院有所斬獲，並稱期待中道主流力量可在議會匯集起來。至於未來是否替宋楚瑜站台，她表示要待下周五（22日）確定是否登記後才會表態，但強調以郭、宋二十幾年的好交情，他們不會排除。

另有台媒引述親民黨人士報道，指該黨聯繫郭台銘陣營主要是商討合作，冀結合所有小黨的力量一起打拚，故澄清只有「郭宋合」，而沒有郭宋配的問題。至於參選問題，消息指宋本人也還未作出決定，仍要待開會後才知道結果。親民黨組織主任張碩文早前指，該黨將在周三（13日）舉行決策會議，屆時議程包括徵召宋楚瑜參選的提案討論，通過後將盡快開記者會交代。