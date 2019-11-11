20歲女買「笑氣」吸食逾2年　致不能行走急就醫

內媒周一（11日）報道，上海一名20歲柳姓女子近2年來一直大量購買小罐裝的一氧化二氮或氧化亞氮，即俗稱「笑氣」在家吸食，結果導致不能行走，日前被送醫就診。醫生表示，濫用笑氣的危害很多，過度吸入甚至還會導致死亡。

柳女承認，自己一直有在網上購買每小罐含量8克的笑氣吸食，然而約在一個月前，她出現下肢乏力、麻木等症狀，且隨着時間愈來愈嚴重，導致不能行走，最終被家人送去上海浦南醫院就醫。經檢查，柳女四肢肌腱反射減弱，更存在多發性周圍神經病。幸經大劑量相關藥物及時對症治療，柳女症狀已逐漸減輕，現已可以攙扶行走。

據了解，笑氣是1772年由英國科學家普里斯特（Joseph Priest）發現，其無色但有甜味，可讓人感受到快樂、發笑，因此得名。神經內科主任王宇卉表示，笑氣最初是作為麻醉劑使用，但隨着新型麻醉劑的不斷出現，現時已愈來愈少用，其因應濃度可產生不同的效應，當吸入濃度為100%的純笑氣時，使用者會大笑，獲得短暫的愉悅，但很快就會回到原態。

王又稱，濫用笑氣可引發高血壓、暈厥，惡性貧血等，長期還可造成周圍神經及脊髓損害，嚴重者可致癱瘓甚至死亡。