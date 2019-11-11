出納挪用2.4億人民幣公款供好友用　判囚16年半

江蘇蘇州一經濟開發區部門財務管理中心的出納（即企業中負責現金收支的職員）褚某，雖然職位輕輕，卻透過擅自開具銀行金融憑證等手段，竟輕鬆40多次挪用公款共計2.4億元（人民幣．下同，約2.7億港元）供他人使用。市中級人民法院近日作出二審判決，維持褚某判囚16年半，處罰金20萬元（約22.7萬港元）的原判。

據吳江區人民檢察院周一（11日）披露，褚某2008年進入吳江經濟技術開發區某局財務管理中心工作，並在翌年開始擔任出納。然而從2013年3月至2016年10月，褚某先後44次擅自開具銀行金融憑證，加蓋法人印章、財務專用章，挪用巨額公款免息供好友朱某使用，至案發時尚有3030萬元（約3450萬港元）資金沒有歸還；朱則承諾幫褚平價購買別墅，另外給予褚共計23萬元（約26萬港元）好處費。

後來因無法交還後期挪用的公款，褚某最終決定於前年3月投案，並主動退還所收的好處費。去年9月，褚某犯挪用公款罪、受賄罪成，兩罪併罰被判上述刑期。至近日，市中級人民法院作出二審判決，對褚某維持原判。