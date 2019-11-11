前公安局長包庇歌舞廳免受查　判囚4年沒收貪款

雲南省昆明市晉寧區公安局前局長肖為民，涉嫌受賄，包庇一家歌舞廳，案件近日於晉寧區人民法院宣判，肖某被判處有期徒刑4年，並處罰30萬元（人民幣‧下同，約34萬港元），其犯罪所得款項及贓物被沒收上繳國庫。

公訴機關在指控中表示，肖為民於2016至2018年間，利用擔任呈貢公安分局局長的職務之便，為一家電子公司在呈貢智能交通和平安城市等項目的招標和工程實施中提供幫助，收取公司相關負責人送贈的名錶、相機、筆記簿型電腦和手機，以及現金11萬元（約12.5萬港元）、1萬美元。

肖為民又被指利用職務便利，主動協調昆明市公安局官渡分局原局長李某關照某歌舞廳，事後收取歌舞廳曹姓總經理所送現金20萬元（約23.8萬港元）。2017年，呈貢公安分局對該歌舞廳突擊檢查時，發現有女子陪客，卻未及時將相關線索移送處理。此外，肖為民又替房地產公司、駕校提供幫助，收取現金和學車服務。全案涉及財物價值約50萬元（約57萬港元）。

經晉寧區法院審理查明，肖為民身為國家公職人員，利用其職務便利收受他人賄賂，並為他人謀取利益，已構成受賄罪。而肖為民到案後如實供述受賄事實，積極退繳受賄款物，自願認罪認罰，故法院依法對其從輕處罰，作出上述判決。