以「台灣台北」締結姊妹市惹議　市府︰由駐外代表處協商

台灣台北市政府上周五（8日）宣布，布拉格已決定與台北締結為「姊妹市」，惟有議員發現雙方協議書中使用「City of Taipei,Taiwan」（台灣台北市），質疑「中華民國」不見了。市府周一（11日）在議會民政委員會進行專案報告，指當局以「台灣台北市」的名稱締結姊妹市已非首例，又強調市府並無主導權可決定用甚麼「名稱」締結關係，均交由駐外代表處和對方協商。

台北市政府發言人周台竹指出，目前台北的57個姊妹市中，有34個使用「中華民國台北」，11個使用「台北市」，5個使用「台灣台北市」，另有7個因時間久遠，找不到約本，無法得知當時締約的「名稱」；而使用「中華民國台北」的姊妹市中，29個是台灣的邦交國，5個非邦交國，惟2001年後，已沒有非邦交國的姊妹市使用「中華民國台北」的名稱。

對於有議員質問市府有否向布拉格表達立場，要求市府公開溝通過程，周台竹強調，締結「姊妹市」是由布拉格發起，並由駐捷克代表處和對方協商，再電文台灣的外交部；過程中，會由駐捷克代表處評估並拿捏分寸，外交部也有決定權，相信駐外單位當然想辦法以中華民國締約，「台灣台北市」已是可以拿到的最好名稱；至於提供雙方溝通文件，因為涉外交機密，恐怕無法提供。

最終，民政委員會達成決議，同意台北市和布拉格締結姊妹市，全案送大會審議；又強調全力支持台北市發展城市外交，建議市府未來締結姊妹市簽署文件時，應遵循外交部所頒的《地方政府與外國地方政府結盟應行注意事項》。