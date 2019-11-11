八仙塵爆15死471傷案　樂園董事長獲不起訴確定

台灣新北市八仙樂園4年前發生的粉塵爆炸慘劇，造成15死471人傷。樂園董事長陳柏廷等人3度獲不起訴，被害人家屬不服提起訴再議。台高等檢察署調查後，周一（11日）駁回再議而確定（不可再上訴或抗告）。檢方指出，被害人家屬依法可向士林地方法院聲請交付審判，尋求救濟。

塵爆案於2015年6月27日發生，事後由士林地檢署偵辦，遂依業務過失致死罪起訴活動負責人呂忠吉，呂去年亦已被判5年有期徒刑，處以罰金9萬元新台幣（約2.36萬港元），並於今年初入監服刑。而陳柏廷、八仙樂園總經理陳慧穎等8人獲不起訴處分。

被害人及其家屬因不滿陳等8人獲不起訴處分，向台高檢署聲請再議成功並發回續查，惟士林地檢偵辦後予以不起訴處分；被害人及家屬因不服再提出再議，二度發回偵辦並要求檢察官聽取被害人意見，進行修復式司法。

士林地檢偵辦期間，少數被害人曾與被告對話，但未達成和解，前者更追加控告當天在場的八仙樂園3名員工，使被告增為11人。至今年6月底第3度偵結，認定陳柏廷等11人行為，仍不構成業務過失致死罪，因此作出不起訴處分。被害人於7月1日收到不起訴處分書，遂於同月8日赴士檢遞狀上訴。