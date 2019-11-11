女大生遊華山自拍墮崖亡　家屬質疑景區護欄過低

湖南一名鄧姓大四女生，近日遊覽陝西華陰市華山景區時，在西峰觀景台自拍期間，疑因失去重心墜落山崖身亡。家屬事後質疑事發地點的護欄高度過低，認為景區應負上全責；惟景區反駁指，事故主因是鄧女一直拿着手機自拍，妄顧自身安全，景區已做好保障義務，並無責任。

事發於上月30日，鄧女遊覽華山景區時，不斷自拍並上傳照片到朋友圈，又時不時與朋友進行視像通話；惟至當天下午，鄧女突然失去消息，親友聯繫無果後報警求助，景區翻查閉路電視畫面後，才發現鄧女因自拍時，因故重心向傾，不慎墮崖，期間手機一直未離手。救援人員事後發現鄧女的遺體，證實她當場死亡。

家屬事後翻查鄧女拍攝的短片，發現事發地點的護欄不足成人身高的一半，幾乎腳舉高已能跨過，質疑景區管理出現問題，導致事故發生。惟景區負責人表示，家屬說護欄過低只是轉移視線，景區已派職員提醒遊客，又已張貼安全警示並設置護欄，已盡安全保障義務；負責人又指，景區已同意給予家屬4萬元人民幣（約4.55萬港元）人道幫助。目前，雙方仍就事件進行協商。