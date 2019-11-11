7歲女慘遭3男生塞紙片入眼恐盲　校長︰沒有惡意

校園欺凌實在可恨。家住河南許昌禹州市的7歲小二女生多多（化名），近期被3名男同學欺凌，遭同學往眼睛內塞小紙片，導致視力嚴重下降；其母親李女士得悉後怒不可遏，追問之下才知校方早已了解事件，校長卻認為只是小孩子玩耍「沒有惡意」，3名男生至今未受任何懲處。

事緣於今年9月28日，李女士發現多多眼中冒出一些小紙片，追問之下才得知，多多日前在校內午休時，在課室內被3名男生欺凌；其中2名男生按住她的手腳，另一名男生則撕下作業本的紙角後，不斷把紙片往她眼裏塞，具體數量仍不清楚，惟估計整本作業本的紙角都被撕掉。李女士先後帶多多到鄭州和北京的醫院求醫，醫生坦言從未見過如此病例。至今，醫生已從多多眼裏取出數十塊紙片。

掰開雙眼，忍着痛楚等待醫生從自己的眼睛裏取出紙片，幾乎成為多多每天的「家常便飯」；更痛苦的是，醫生經檢查後，至今未能確定眼內還殘留多少紙片，而多多的視力已嚴重下降，醫生亦不能判斷未來的視力會否進一步變差。

得悉女兒的慘況後，李女士心如刀割。惟涉事的禹州市磨街鄉大澗學校王姓校長回應媒體查詢時表示︰「七、八歲的小孩他們也沒有啥惡意，就是說小孩們在一塊就是玩了。」至於主診醫生則表示，目前要先確保多多的眼睛不會發炎，否則將進一步影響其眼球功能。