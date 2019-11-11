滴滴司機刀捅乘客遍地血漬　揚言：舅父係公安局長

內地網約車公司「滴滴出行」去年有註冊司機犯下姦殺案，事件令人髮指。江蘇南京市一名滴滴旗下的劉姓司機，在上周六（9日）凌晨三時許疑因與車速問題而與王姓乘客發生爭執，遂拿出匕首刺傷乘客右臂。劉男傷人後更揚言，「我舅舅是公安局長」，不怕被拘留。王男事後被送往醫院急救，目前已無大礙。而劉則被警方刑事拘留。

事發於虎踞路河海大學附近，當時現場遍布血漬。王男周一（11日）接受內媒記者訪問時表示，現時仍心有餘悸。他憶述，由於夜深困倦而催促劉男「開快點」，後者卻以隧道限速為由拒絕，兩人繼而發生口角。

在出隧道後，劉男在路邊停車並要求王男提前落車，2人在車外繼續爭吵，遂發生肢體衝突。王男表示，「沒想到對方忽然亮出一把刀，將他的右臂刺傷」，劉更於事後叫囂：「我舅舅是公安局局長，我進去蹲兩天就出來了。」

王男傷勢穩定後，滴滴出行一名鄒姓員工曾到醫院處理後續事故，並墊付部分治療費用，惟其後卻要求他簽下一份包括「不向媒體、自媒體披露此事」條款在內的書面協議。王拒絕後，對方表示，將不再介入此事。

資料顯示，劉男在滴滴平台已接單逾萬次，評分為最高的5星級。至周一下午，滴滴公關部工作人員表示，確認劉男取得網約車駕駛員證；亦已核實車內錄音，並初步判斷王男所言屬實。但關於「封口協議」一事才能繼續報銷醫療費用一事，對方解釋是不得透露平台處理此事的工作流程，而至於劉男為何隨身攜帶匕首一事，滴滴沒有正面回應。