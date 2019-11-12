斷水電趕走未滿約租客　6黑中介最高被判囚6年

北京一個以朱陽東等6人組成的惡勢力團伙，涉嫌利用房地產經紀有限公司的名義，多次以斷水斷電、拆除房屋等手段，在合約未到期的情況下逼迫租戶提前搬離。豐台區人民法院周一（11日）就案件作出一審判決，朱陽東被以敲詐勒索罪判囚6年，並處罰金人民幣12萬元（人民幣．下同，約13.6萬港元）。

法院審理查明，被告朱陽東團伙為謀取不法利益，於2016年至2018年7月間利用某房地產經紀有限公司的名義，把房屋承租後群租，後假冒房東、居委會、街道等名義，以群租房整治、房東收房、客戶違約等理由，用給房屋斷水斷電、拆除房屋內隔斷、更換門鎖、堵鎖眼、言語威脅等方式逼租戶搬離，更拒不退還50多名受害者未到期的租金、押金等共15萬餘元（約17萬港元）。

法院認為，朱陽東等人嚴重擾亂房屋租賃市場的經濟秩序和租戶正常生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，惟綜合考慮各被告人在共同犯罪中所起的作用、對社會的危害程度及認罪悔罪表現等，遂對朱陽東判處上述刑期，同案被告趙乃春等5人則以同樣罪名被判囚3年至6年不等，處罰金6萬元（約6.8萬港元）至12萬元不等。