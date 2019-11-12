政策誤導慘成違建物　風景區73別墅被迫拆遷

河南省信陽市平橋區人民政府本月初發公告，表示將依法沒收違規於風景區內興建的73幢別墅。但由於當地政府在相關土地項目發展時，疑存在政策失誤，故政府目前計劃向購地建屋者賠償，涉額達數千萬元人民幣。

信陽市平橋區人民政府本月3日下發《關於震雷山風景區內違建別墅戶搬遷的公告》，內容指該政府將依法依規沒收震雷山風景區內的違建別墅。公告顯示，沒收區域有三處，佔地面積共約96畝。公告稱，本月30日前將完成沒收、協議簽訂、按時交房工作，房戶在此日前未完成交房，將於12月5日前強制清退。政府表示，在公告公布日起30日內，將按照估價給予房戶補償。房戶如不配合或未於該日期內簽訂協議，或簽訂協議後未按時交房，將不獲補償。

內媒周一（11日）向信陽平橋區政府辦副主任李炳炎了解，得知信陽市政府及平橋區政府曾鼓勵人到該處購地建屋，又向建屋者承諾會邊建邊完善手續。但後期因該區域被國土資源部認定屬違建，雖然平橋區政府曾向省國土部門爭取爲別墅辦理手續，但終無法實現。經信陽市政府研究決定，政府在過程中存在瑕疵和過錯，因此將出資對拆遷別墅作出補償。

對有業主聲稱花費逾300萬元人民幣（約342萬港元）裝修，李炳炎稱，目前僅按照別墅建築成本作評估，並強調有專業機構估價。