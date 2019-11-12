修例風波：中央政法機關撐警開槍　官媒再促三權止暴

香港反修例風波愈演愈烈，周一（11日）示威者發起「三罷」，警員在西灣河實彈打傷示威者，另有反對示威人士遭潑灑及點燃易燃液體。內地政法委及官媒周二（12日）再就事件發表評論，一方支持警員向暴徒開槍是「國際標準」，又斥暴力極端分子焚燒普通市民是挑戰香港的法律底線。

中央政法委深夜透過微信公眾號發文稱，修例風波以來，暴徒行兇的手段變得愈來愈殘忍，假如槍枝落到暴徒手中，後果將不堪設想。遇到此等襲警奪槍的情況，全世界警察反應都是一樣。香港警察果斷開槍，是打擊嚴重現行暴力犯罪、保護市民，也是盡到了專業人士應盡之職。

文章同時指出，暴徒散布的謠言，妄圖把警察執法行為妖魔化，並狠評有人在幕後透過一些別有用心的謠言，慫恿街頭青年往前衝，把他們的生命當踏腳石，自己卻躲在鍵盤後吃「人血饅頭」、謀取私利。

內地官方電視台評論認為，極端暴力活動在任何社會都不會被容忍，也不可能被姑息，面對暴徒完全突破法律底線、人性底線的惡行，最好的回擊就是依法規束，依法嚴懲；這是對香港負責，也是保障香港的未來。評論強調，止暴制亂、恢復秩序仍是香港最重要的任務，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任。

另針對馬鞍山有市民疑因與示威者口角遭人潑易燃液體放火，有官媒表示，近五個月來，極端暴力分子的攻擊目標，似乎已由整體秩序轉到個體市民，又指如果一個人可以隨意受到攻擊，那每個人的人身安全都將無法得到保障。換言之，所有香港市民都是一個利益共同體，極端暴力分子傷害普通市民、破壞法治價值，捆綁的是每一個人的利益，包括他們自己。