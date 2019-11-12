王金平不獲親民黨支持　棄選台總統

一再表達參選到底的台灣前立法院長王金平，周二（12日）臨時召開記者會，宣布退出2020總統大選。他表示，因連署未達門檻，遺憾參選總統路上無法取得最後機會，又向支持者致歉。但他強調退出選舉並非結束，而是邁入人生下一階段。

王金平證實，周一（11日）最後一次與親民黨主席宋楚瑜聯繫，確定對方自行參選，換言之王金平確定沒法取得參選的門票。被問來年總統大選支持哪一方，王金平表示，「支持的是跟我理念相同的候選人」。不過他又指出，目前看來沒有候選人符合他的期許，「以後再看狀況」。

王金平在聲明中感謝一直在他身旁支持的人，對無法參選雖感遺憾，但未來將繼續為台灣作貢獻。他表示，不參選的他將以一個選民的身份，把對台灣的心心念念，以不同的方式擴散、分享出去，也以不同的角色，帶着他的人生歷練及經驗，繼續為人民社會服務。

他續指，8個月前宣布投入2020年總統大選，那時候是希望有機會，為紛亂的台灣帶來一種更寬廣、更和諧包容的思維，「因為我真的不忍心看到，台灣因持續的政治對立、統獨意識的操弄、國家發展的遲滯、及各種社會議題所造成的撕裂等種種原因，走入一個令人哀傷的未來，給下一代孩子們一個黑白的明天。」

他呼籲，多元、包容的價值才應是台灣的主流，兩岸和平及經濟發展才是國家前進的硬道理，追求社會平衡及公道才是共同心聲。