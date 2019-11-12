雙11全國處理逾5億貨件　同比增長近三成

今年剛結束的「雙11網購節」交易金額再破紀錄，據國家郵政局官網顯示，當日全國各郵政、速遞企業共處理5.35億貨件，是二季度以來日常處理量的3倍，同比增長28.6%，再創新高。

國家郵政局預計，今年的雙11旺季高峰期從本月11日持續至18日，期間全行業處理的郵件速遞業務量將達到28億件。全行業根據各企業的寄遞承載能力，計劃性地推單放量，嚴格控制發貨量峰值。

為了實現「兩不」（全網不癱瘓、重要節點不爆倉）、「三保」（保暢通、保安全、保平穩）目標，全行業臨時聘用近40萬人和12萬輛汽車，新增360多萬平方米處理場地和3000多套自動、半自動分揀設備。在技術上，無人倉、無人機、無人車逐漸實現量產和規模化應用。全國建成200多個智能化分撥中心，多家電商及速遞企業也在全國建立多個無人倉，並配合大批機械人、配送機器人進行貨件分揀操作。

國家郵政局指出，在城市地區，全國目前已經累計建設8.2萬個末端公共服務站，設38萬多組智能快件箱。全國農村則設有5.9萬個速遞公共取送點，滿足農村居民的需求。針對旺季農村速遞配送問題，截至目前，速遞網點已覆蓋鄉鎮超過3萬個，全國鄉鎮速遞網點覆蓋率達到96%。