5G商用網絡啟動　首批用戶投訴信號不穩

中國工信部上周宣布5G商用網絡服務啟動，北京、上海、廣州和深圳等共50個內地城市本月初率先啟用商用5G網絡。不過，首批手機用戶發現5G信號相當不穩定，不少地級市核心區域均沒有信號，對用戶造成不便。

内媒報道，20多歲的受訪者趙汗青在5G啟用首天，便購入一部華為Mate30Pro5G手機。然而在使用兩天後，他發現雖然街上信號很穩定，但當進入商場或咖啡廳等室內時，除靠窗以外位置幾乎沒有5G信號；更形容日常找信號便像玩「找北斗衞星遊戲一樣」。

有匿名人士表示，他們原本希望在技術和網絡更完備的情況下再服務公眾，但5G實際上比預期來得快，令各地信號測試、覆蓋和預備工作均出現不完善之處。有網民認為當局加快推出5G網絡，是為了配合華為促銷手機，以彌補華為在海外的損失。

中國電信和中國聯通等三大電訊營運商公布的5G月費計劃，由128元至869元人民幣（約143至971港元）不等。截至上月底，北京市共建設1.34萬個5G基站，開通1.13萬個5G基站，佔全國逾1/8。營運商目前向原有用戶推出7折等優惠，吸引用戶改用5G服務。

內地居民謝俊稱，他不會考慮購買5G手機，認為4G和5G的網速實際使用上沒有分別；亦有網民憂慮毫米波對人體存在風險，指出5G設備相對貴，短期內不會考慮購買。