20歲女子劇烈咳嗽3次後骨折　竟與塗防曬乳有關

內地一名20多歲的女子小王（化名）近日到浙江省人民醫院就診，她指在連續3次劇烈咳嗽後，突然感到左胸疼痛。醫生檢查後發現，小王左側第10根肋骨骨折，原因是嚴重缺乏維生素D引起的骨骼軟化所致；而罪魁禍首竟然就是防曬乳。

據悉，小王早前因天氣有些熱，便把收起來的草蓆拿出來，用毛巾簡單擦了後睡在上面；不過，她當晚就出現打噴嚏、咳嗽和胸悶等不適徵狀。到當地醫院檢查後，醫生稱是「過敏性哮喘（蟎蟲過敏）」，她配了藥便回家了。

在過敏後第3天早上，小王在多次劇烈咳嗽後感覺左胸不適，完成電腦斷層掃瞄檢查後，發現左側一根肋骨骨折。她憂慮自己如母親般是因骨質疏鬆而骨折，惟醫師在進行深入檢測後，發現小王除了骨密度明顯低於同齡正常女性外，其他數值均未見異常。

主診醫師邊平達表示，小王的血鈣、血磷偏低，且嚴重缺乏維生素D。經過一番查問後，邊平達發現皮膚白皙、身材勻稱的小王因怕皮膚曬黑，不但很少外出，更常年塗抹防護指數SPF達50的防曬霜。

邊平達表示，年輕人皮膚合成維生素D的能力比較強，在裸露面部和上肢的情況下，曬太陽20分鐘可產生約2000國際單位（IU）維生素D；若每周曬太陽3次，每次20分鐘，即可滿足身體對維生素D的需要。「小王本來已少參與室外活動，再加上天天使用超強防曬效果的防曬乳，導致維生素D水平較低。」國外研究顯示，即使只使用SPF達15的防曬霜，也可令皮膚維生素D的生成量大減99%。

醫師提醒，哮喘、糖尿病、心腦血管疾病和癌症等絕大多數慢性疾病，均與維生素D缺乏有關。邊平達針對中青年女性的調查發現，像小王般天天使用防曬霜的人不少，但愛美防曬同時也應注意身體健康，持續參與室外活動、食用雞蛋、蘑菇、牛奶和魚類等食物，且盡量避免在冬春季節使用防曬霜。