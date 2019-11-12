昆明市委前副秘書長涉受賄 正式逮捕被起訴

雲南省人民檢察院官網消息指，昆明市委前副秘書長、市委農村工作領導小組辦公室前主任、市委調研員蔡德生（正處級），涉嫌受賄一案由昆明市監察委員會調查終結，已移送檢察機關審查起訴。

早在今年4月24日，雲南省紀委監委官網通報，蔡德生因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。昆明市人民檢察院日前依法對蔡德生作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

除蔡德生外，消息又指，雲南建投機械製造安裝工程有限公司前黨委副書記、董事長何源濤（正處級）涉嫌受賄，案件由文山州監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，文山州人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對何源濤作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

另雲南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣委前常委、政法委書記李宏（副處級）亦因涉嫌貪污、挪用公款，經德宏州人民檢察院指定管轄，由梁河縣人民檢察院依法向梁河縣人民法院提起公訴。起訴書指李宏利用職務便利，非法侵吞單位公款，數額巨大；挪用公款數額較大，進行營利性活動，情節嚴重，依法應當以貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責任。