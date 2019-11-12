內地疑隱瞞新一輪非洲豬瘟疫情　地下疫苗泛濫

內地自去年8月爆出非洲豬瘟，生豬供應大減，豬價持續高企。內地媒體周一（11日）報稱，江蘇省在今年夏天疑爆發新一波豬瘟疫情，且規模更廣，卻未有官方公布。

有關調查報道指出，在今年6月底之後，江蘇、山東等早前曾爆發非洲豬瘟疫情的局部地區，再出現新一輪疑似非洲豬瘟疫情，且出現大規模生豬死亡。經內媒記者了解，這一波疫情較去年更兇猛。

一名江蘇連雲港的孫姓養豬戶稱，其2個豬場本來共有800隻豬，在7月開始豬隻異常死亡，一個月後僅剩40多隻豬。另一灌南縣的養豬戶表示，2個豬場共養640隻豬，豬隻6月開始發病，至8月死共600隻。

官方通報，江蘇今年以來僅有一宗非洲豬瘟疫情，是1月12日於宿遷市泗陽縣發生。 當記者就養豬戶反映的情況向連雲港市政府官員了解時，對方卻稱目前當地非洲豬瘟疫情平穩，至於今年夏天的疑似疫情，只稱未確定，具體要跟主管部門了解。

在內地經營獸藥生意的商人推測，當地病毒本來就存在，去年死豬埋在地下，下雨後病毒便隨地下水再傳播。另有大型養豬企業的中層人員稱，環境污染都可能令水源、飼料成為病毒傳播的媒介。

疫情持續未解，另一令人擔心的問題是「地下疫苗」被大量使用。中國農科院今年9月宣布，非洲豬瘟雙基因缺失弱活疫苗已完成試驗，並將進入臨床試驗階段；但由於疫情嚴重，未達商用成熟度的地下疫苗已開始在行業內流行。

報道引述獸醫學專家稱，在非洲豬瘟病毒核酸檢測為陰性的豬場，地下疫苗的保護率雖達到70%，但疫苗可直接引起豬隻死亡、母豬流產；在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈陽性的豬場，疫苗致死率極高。