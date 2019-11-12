華為豪派20億人仔獎勵研發人員　員工本月出雙糧

仍受以美國為主的西方國家封殺的中國科技巨企華為，周一（11日）傳出將向員工派發超過20億元（人民幣．下同，約22.7億港元）獎金的消息，引起輿論關注，更登上各大社交平台的熱搜榜。華為隨後證實消息，指獎金是為感謝員工自華為制裁以來的努力和奮鬥，但尚不明確具體分配規則。

根據華為員工在職場社交平台爆料，華為將向員工發放兩份特別獎金，第一份是在周五（15日）向所有員工發放的相當於一個月薪金的「陽光普照的艱苦奮鬥獎」；第二份則是發給在華為受制裁後，參與把美國零部件替換成華為零部件的研發人員，人數約2萬人，總額達到20億元，預計在下月完成發放。至於原有的年終獎金則不受影響，換言之是額外發放的獎金。

對於網傳2萬名員工人均10萬元（約11.3萬港元）的傳言，華為回應內媒查詢時強調，目前尚未明確具體分配規則；惟有不具名華為高層向媒體表示，20億元獎金部分主要向替代美國進口部件的部門發放，涉及到芯片、Google的Android服務套件、操作系統、商業軟件等替代業務，且獲得20億部分獎金的員工，同可獲「陽光普照的艱苦奮鬥獎」及年終獎。

根據華為2018年年報顯示，華為約有18.8萬員工，全年僱員薪金及其他福利支出約1124.03億元（約1278.18億港元）；內媒粗略估計，華為員工去年人均年收入近59.79萬元（約67.99萬港元），遠超其他行業人均年收入。對此，有華為員自嘲︰「雖然我們睡得少，但是我們掙得多呀。」