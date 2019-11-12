國務院對16省市實地督查　發現「紅頂中介」問題

國務院今年9月對16個省市的政府單位開展實地督查，發現部分機構未落實深化「放管服」(簡政放權、放管結合、優化服務)改革、優化營商環境政策，仍然存在「紅頂中介」（打着政府旗號濫收費）、「紅頂協會」壟斷經營、違規收費，以及任性用權、違規設置門檻、限制公平競爭等現象。國務院指出，已對有關單位採取整改措施，並對涉及失職瀆職、失察失管的相關責任單位和責任人予以問責。

國務院第二督查組在山西省督查發現，山西省藥師協會利用承接有關部門下放的執業藥師繼續教育管理職責機會，自行出台《山西省執業藥師繼續教育管理辦法（試行）》，超出協會業務範圍，違規開展並壟斷全省執業藥師繼續教育施教工作，巧立名目收費斂財。

該協會於2016年6月至今年6月，共收取執業藥師繼續教育培訓費1848萬元（人民幣‧下同，約2102萬港元）、會議費等149萬元（約169萬港元）、工本費42萬元（約47萬港元）。同時，該協會未落實執業藥師繼續教育學時學分有關規定，實際執行中遠低於相應標準，並用買雜誌代替學分等手法弄虛作假。而山西省藥品監督管理局未履行執業藥師管理、執業藥師註冊管理等法定職責，未對協會進行有效指導管理，形成監管真空。

另國務院第四督查組在遼寧省督查發現，鞍山市房地產交易中心將房產交易網簽業務辦理權限授予其實際控制的鞍山市大程房地產評估有限公司，將網簽系統密鑰交由該公司管理，令該公司具有鞍山市唯一辦理網簽業務資格，獨家壟斷網簽業務。

據查，鞍山市大程房地產評估有限公司前身是1998年成立的鞍山市房地產估價管理所，隸屬於鞍山市房產局下屬事業單位鞍山市房地產交易中心，2003年6月進行脫鉤改制，國有股份佔33%，原鞍山市房地產估價管理所4名職工股份佔67%。鞍山市房地產交易中心參與管理該公司的資金、帳目等內部事務。