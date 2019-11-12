涉詆毀已故中共將領　市網信辦約談「今日頭條」負責人

「今日頭條」的搜索引擎被發現存在大量詆毀方志敏（右）的文章。（互聯網）

內地新聞平台「今日頭條」的搜索引擎中，近日被發現存在大量詆毀中國工農紅軍高級將領方志敏的文章，引起方志敏後人不滿。對此，北京市網信辦周二（12日）通報，指已約談「今日頭條」相關負責人，並責令整改。

通報指，對於「今日頭條」搜索結果中，出現詆毀革命英烈方志敏的不良訊息，市網信辦已約談負責人，責令「今日頭條」徹底清理相關訊息，處罰有關責任人，完善內部機制及搜索功能，並要加強訊息搜索服務管理，防止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神的訊息傳播。

「今日頭條」負責人表明，將嚴格落實網信部門約談要求，切實履行主體責任，加強搜索管理，及時全面整改。另市網信辦亦要求其他屬地網站舉一反三，嚴格執行《英雄烈士保護法》，堅持正確輿論導向，營造清朗的網絡空間。

公開資料顯示，方志敏1899年出生於江西上饒市弋陽縣，1924年3月正式加入中國共產黨，1928年1月領導弋橫暴動，創立贛東北蘇區；先後任贛東北省、閩浙贛省蘇維埃政府主席，紅10軍、紅11軍政委，中共閩浙贛省委書記；至1935年1月29日在懷玉山之戰中被俘被捕，同年8月6日被殺。