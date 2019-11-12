不滿太陽花學運判警方敗訴　台退休警包圍法院示威

台灣台北市2014年爆發太陽花學運，大批示威人士試圖攻佔行政院，遭警察武力驅散；在學運落幕後，多名受傷示威者入稟法院向市警局索償。台北地方法院近日作出判決，14名示威者及家屬可獲約111萬（新台幣．下同，約29萬港元）賠償，引發警界不滿。「中華民國退警總會」周二（12日）發動退休和現職警員遊行，揚言要攻佔行政院，約有逾千人參與；而市府派出上千名警力戒護；市府派出上千名警力戒護。

據了解，包括前立委周倪安等29人在學運後，先後向台北地院提起民事訴訟，要求警方賠償每人40萬元（約10.5萬港元）。案件上月30日在台北地院宣判，法院認為周倪安等10人確實出現要害部位受創、傷勢嚴重，顯然警方執勤過當，遂判警方向每人賠償10萬至20萬不等的金額（約2.6萬至5.2萬港元），其中1名周姓市民因已去世，賠償則分別由5名家屬共同繼承。

惟退警總會質疑判決「只為政治服務」，周二高舉寫上「司法已死，妖孽猖狂」、「踐踏警察尊嚴、就是藐視國家法律」、「暴民拿鈔票、警察收傳票」等橫幅，遊行到台北地院，並指「太陽花可以、我們也可以」，揚言要攻佔行政院。示威群眾一度試圖衝擊警戒線，期間一名示威者倒地受傷，被送院治療。退警總會會長耿繼文其後向法院及行政院遞交陳情書後，便解散活動。

耿繼文表示，他們將比照太陽花模式，無畏流血衝突，一定會強攻行政院，「如果受傷了，也會申請賠償、比照辦理」；又指因蔡英文政府支持香港反修例運動，批評香港訂立《禁止蒙面規例》，「所以我們也蒙面」。警方則呼籲集會民眾表達訴求應保持和平理性，並注意自身安全。