一德夜市熄燈關閉　台民眾湧入「逛最後一次」

位於台灣高雄市勞工公園旁、擁有30年歷史的一德夜市（勞工夜市），近年因噪音問題、環境污染、佔用道路而被附近居民投訴，被市政府依「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，勒令周一（11日）結束營業後熄燈。當日下午5時一開市，有大批民眾湧入消費、拍照留念。

家住附近的陳先生帶着太太跟朋友共7、8人到夜市吃石頭火鍋，「我從小逛到大」，他表示，一德夜市有很多特色小吃，不像其他觀光夜市有很多重復性的攤位，像蟹腳、鹹湯圓都是人氣美食。在一德夜市經營石頭火鍋長達28年的陳老闆表示，夜市結束後將轉往瑞北夜市攤位持續經營，「已不指望能留下來」。

據悉，一德夜市有逾300個攤販經營，卻未申請使用道路，一德勞工夜市管理委員會發言人曾燊堯表示，委員會已經在最後期限前申請，當局雖然在60日內不會驅趕，但商販開始收拾，到其他地方經營。

高雄市經發局則回應，要求一德夜市攤商歇業，是依議會通過的自治條例依法行政，已給攤商7年時間申請合法化；經發局強調，「做生意不能建立在在地住戶的痛苦上」，且目前其他合法夜市仍有空攤位，會積極幫助攤商生計得以延續。