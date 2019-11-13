指擅闖海湖莊園華女屢說謊　控方要求判囚年半

華裔女子張玉婧今年3月涉擅闖美國總統特朗普別墅海湖莊園，9月被裁定擅闖或停留在受管制建築物或區域，以及向聯邦探員作出虛假陳述兩項罪名成立，將於本月22日判刑。控方本周要求法官判張玉婧囚禁18個月。

助理司法部長加西亞在本周提交的法庭備忘錄中顯示，他同意量刑指引中對張玉婧判囚0至6個月的建議，但他向法官奧爾特曼（Roy Altman）提出，張玉婧犯案過程中謊話連篇，是故希望法官可將她判囚18個月。

加西亞指出，張玉婧向特勤局人員訛稱到海湖莊園使用泳池，令對方相信她是與一名會員有關係的人士，因而讓她內進。此外，張被捕時身上有4部手機、1部手提電腦、1個外置硬盤及1隻帶有惡意軟件的USB手指，加西亞指她當時解釋擔心它們被偷所以帶在身上的說法是謊言，因為當特勤局方面搜索她的房間，卻另外搜出可探測隱蔽鏡頭裝置、8000元美金、人民幣鈔票、9隻USB手指和5張手機SIM卡；另外，張玉婧亦向豪華轎車司機謊報名字。就以上行為，加西亞形容張玉婧「實際上是向每個她在美國遇到的人說謊」。