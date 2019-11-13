竊取值10億美元商業機密案　在美中國公民認罪　明年判刑

美國司法部表示，一名在去年被控從美國俄克拉何馬州一家石油公司，竊取總值超過10億美元（約78億港元）商業機密的中國公民，在周二（12日）認罪，將於明年判刑。

涉案36歲中國男子譚鴻錦（Hongjin Tan，音譯）同時是合法美永久居民。法庭文件顯示，他是美國能源公司「Philips 66」的科學家，在該公司負責研究新一代的電池科技。美國聯邦調查局（FBI）在去年12月收到Philips 66有關上述盜竊行為的舉報，而譚也大約在該段時期，告訴同事他要回中國去，然而他在成行之前就被拘捕。

較早前的訴狀指出，Philips 66在譚辭職後，翻查其電腦活動紀錄，發現他曾登入數百份研發一款能源市場產品的檔案，並涉嫌將部分檔案及研究報告放入USB手指儲存器內。有關內容包括打算銷往中國、用於手機及鋰電池系統的產品。案情亦指，FBI在譚的手提電腦中，發現一份中國公司的聘用協議，該中國公司的業務是研發鋰電池物料的生產線。

法庭將會在明年2月12日對譚作出判刑，而司法部已同意判他最多兩年監禁，以及歸還15萬美元（約117萬港元）予Philips 66。