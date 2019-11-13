雙11花10萬人仔購物　杭州婦患強迫購物障礙

內地「雙11網購節」剛結束，不少剁手族都荷包大出血。浙江杭州朱女士在雙11前夕共購買了100多件商品，花費約10萬元人民幣（約11.3萬港元）。朱女士其後被診斷患上強迫性購物障礙，已開始接受心理輔導，配合小劑量抗衝動藥物治療。

42歲的朱女士多年前當起全職家庭主婦後，內心便產生一種焦慮感，直到她發現了購物的樂趣。據知朱女士家中有一個本來閒置的小房間，現在已堆滿了她買回來的「戰利品」，其中很多更連速遞用的包裝盒都沒拆。

朱女士坦言，自己經常沒有思考買什麼及為甚麼買的情況下花了錢，花錢時又不會想自己還有多少錢，只是習慣將購物當成產生快樂或獎勵自己的方式，當想到某個朋友已經擁有某種商品，她就禁不住也想擁有。她又會藏起自己買回來的東西和發票，並隱瞞真實銷費。面對很多買回家但一次都沒用過的東西，她每次買完都很後悔，卻停不下來。

朱女士最後在丈夫的勸喻下到浙江醫院精神衞生科求醫，該院吳萬振副主任醫生分析，朱女士在購買的瞬間會產生快感，和有賭癮的人下注一刻的大腦活動近似。

吳萬振解釋，強迫性購物通常是由負面情感引起，會導致社會、人際和經濟上的困難。臨床中強迫性購物障礙患者多為女性，原因是女性血清素受體較男性多，製造的血清素總量不足，分泌去甲腎上腺素相對較少；一般患者在購物時會將壓力瞬間發洩，心情變得舒暢，但事後又會感到苦惱和後侮。吳醫生指出，雙向情感障礙患者處於躁狂發作期間，也可能出現花錢沒節制的情況，因此不能簡單地將剁手族和強迫性購物障礙患者劃上等號。

對如何控制無節制購買，醫生提出一些建議，包括不要餓着肚子逛街、找其他興趣愛好、不要於晚上購物，以及適當地購買令情緒平復。